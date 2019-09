Facebook

Mitspielen und Karten gewinnen! © Alona Rodeh

Nichts Geringeres als den Untergang aller Zivilisation thematisiert die neue Performance von Ariel Efraim Ashbel and friends. In einer Mischung aus Theater, bildender Kunst und Live-Konzert nehmen sie sich die jüdisch-christliche Eschatologie vor und bringen diese in Verbindung mit dem wiederholten Abgleiten zivilisatorischer Unterfangen ins Barbarische, das mit dem Kolonialzeitalter begann und sich bis zum heutigen Versagen des Welthumanismus fortsetzt. Am Schauplatz eines tropischen Herrenhauses, das an Francis Ford Coppolas Film Apocalypse

Now (1979) oder auch Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis (1899) erinnert, lassen Ashbel and friends das Publikum in eine Welt der Endzeitkulte und Verschwörungstheorien, der Bunker bauenden, Notrationen hortenden Prepper-Szene und messianischen Siedlerbewegungen eintauchen. Deren düstere Zukunftsszenarien von Verwüstung, Sühne und Wiederauferstehung verraten viel über die anhaltende Krise des westlichen Humanismus, dem das Theater seit

Langem als moralisches Labor dient. Ashbel and friends erhellen den Niedergang dieses Universalismus und reagieren darauf in ihrer Performance nicht nur mit westlichen Visionen von Vernichtung und sittlichem Verderben, sondern auch mit der Sehnsucht nach zweiten Chancen und immer neuen Anfängen, die in ebensolchen Endzeitvisionen zum Ausdruck kommen.

Regie: Ariel Efraim Ashbel

Recherche und Konzept: Romm Lewkowicz

Von und mit: Jessica Gadani, Cassie Augusta Jørgensen, Tatiana Saphir und Sarah Thom