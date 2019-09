Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Kidizin Sane

Beziehungsstatus: kompliziert. Man probiert es, es klappt nicht, probiert es erneut: wieder nicht. Sind also aller guten Dinge drei? Oder ist es besser, einen Schlussstrich zu ziehen? Mit 20 Jahren singt die Salzburgerin Mathea in ihrer Debütsingle „2x" (sprich: zweimal) so einfühlsam und eindringlich darüber, wie niemand anderer. Spielerisch leicht schildert sie vergangene Zweisamkeit, selbstbewusst besingt sie eine emotionale Achterbahnfahrt und die Suche nach einem Ausweg aus der „Gefühlszwickmühle".

Das ist mehr als guter Deutschpop, ein unwiderstehlich rhythmischer Song und Mathea, deren Stimme den Balanceakt zwischen Power und Verletzlichkeit bestechend gut meistert.

„Jeder meiner Songs hat einen sehr persönlichen Hintergrund", so die sensible Sängerin. „Dieses Lied zu schreiben fiel mir aber besonders leicht - vieles darin wurde genau im selben Wortlaut gesagt." Eine gesungene Rache an einen Ex also? Nein, stellt Mathea klar, aber eine deutliche Message: denselben Fehler besser kein drittes Mal machen und stattdessen lieber mutig in die Zukunft schauen.