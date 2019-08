Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Martin Trummer

Die „Steirische Roas“ präsentiert wahrlich alles, was die Volkskultur in der Steiermark aufzubieten hat. Von traditioneller steirischer Volksmusik, über Volkstanz bis hin zur Tracht. Von Mundartdichtungen bis hin zu Kulinarik und Kunsthandwerk – an den Veranstaltungsorten wird gespielt, gesungen, getanzt, erzählt und vieles mehr.

In Form einer kleinen Wanderung begeben sich die Besucher auf ihre ganz persönliche „Steirische Roas“ durch die Volkskultur der Steiermark. Alleine die Schauplätze – allesamt fest verankert in der Geschichte der Steiermark und ob ihrer landschaftlichen Besonderheiten geschätzt und beliebt – werden die Besucher die Kraft der Steiermark spüren lassen.

ALLE TERMINE AUF EINEM BLICK

25.08.2019 - Altausseer See - ZUM PROGRAMM

07.09.2019 - Leutschach

21.09.2019 - Tragöss / Grüner See

05.10.2019 - Eisenerz / Leopoldsteiner See

27.10.2019 - St. Radegund / Schöckl Plateau

Weitere Informationen unter: http://www.volkskultur.steiermark.at/cms/beitrag/12741676/35312904/

Zusätzlich haben wir bei dieser Aktion auch noch zwei Ermäßigungen:

1+1 Aktion – Altausseer Schifffahrt

Loser Panoramastraße für VTC-Mitglieder ermäßigt um € 10.- statt € 16.- Loser Hochalpenstraße für die „Aktion – 35%“

Wichtig: Für die VTC-Aktion Altausseer Schifffahrt, sowie für die ermäßigte Loser Panoramastraßen-Fahrt ist unbedingt die Vorteilsclubkarte bei der Kassa vorzulegen, damit die Ermäßigung gewährt wird.