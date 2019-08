Facebook

Mitspielen und einen Startplatz gewinnen! © KK

Zum 30.Mal geht der Stainzer Schilcherlauf am Wochenende von 30.8. bis 1.9.2019 über die „Stainzer-Hauptplatz-Bühne“. Wie schon in den letzten Jahren hat sich das Team um Werner Gaich bereits jetzt ins Zeug gelegt, um auch diesem Jubiläumslauf eine besondere Note zu geben. Erstmals wird es für die jüngsten Läuferinnen und Läufer einen Bambinilauf geben. Dabei gibt es keine Zeitnehmung und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können die Stimmung am Stainzer Hauptplatz in vollen Zügen genießen.