Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Weichselbraun Helmuth

Kulinarischer Treffpunkt des guten Geschmacks am 11. August 2019 - Im wunderschönen Ambiente von Gut Ossiacher Tauern geht heuer einmal mehr das Kärntner Rindfleischfest über die Bühne. An einem der schönsten Plätze Kärntens, umrahmt von einer malerischen Kulturlandschaft, können Besucherinnen und Besucher das Beste vom Kärntner Rind genießen. Genießern fällt die Wahl zwischen Rump-, Ribeye- oder Filetsteak, wenn gewünscht auch in Bio-Qualität, schwer. Denn beim Rindfleischfest ist die kulinarische Vielfalt an köstlichen Gerichten vom Kärntner Rind groß. Das absolute Gustostückerl ist das „Dry Aged Steak“, das sich durch ein spezielles Reifeverfahren auszeichnet. Interessierten gewährt Grillweltmeister Adi Matzek Einblicke in sein Wissen und zeigt, worauf es beim Grillen ankommt. Weitere Köstlichkeiten wie Gulasch, gekochtes Rindfleisch, Zollfelder Stier-Burger oder gerolltes oder geschmortes Rindfleisch, hat die Spezialitätenstraße der Kärntner Rinderproduktionsringe anzubieten. Für die süße Abrundung sorgen Mehlspeisen und Eis aus bäuerlicher Produktion. Das i-Tüpfelchen des kulinarischen Genusses: Kärntner Edelbrände sowie erlesene Kärntner Weine. Musikalisch und kulturell umrahmt wird die Veranstaltung von Beiträgen der Kelag Bauernkapelle, Kärntner Kirchtagsmusik, Landjugend St. Nikolai sowie der Alphornbläser. Auch für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist gesorgt: Streichelzoo, Hüpfburg, Ponyreiten und Kutschenfahrten lassen zu keiner Zeit Langeweile aufkommen. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf Donnerstag, den 15. August 2019, verschoben.