© EXPA/ JFK (EXPA/ JFK)

In Frohnleiten Österreich Rundfahrt schau‘n!

Am 6. Juli 2019 startet die 71. Auflage der Österreich Rundfahrt. Die Ö-Tour rollt in diesem Jahr wieder auf die Bergriesen Großglockner und Kitzbüheler Horn, wo sie auch am 12. Juli endet. So richtig zur Sache um das begehrte Führungstrikot geht es aber auf der 3. Etappe, die in die Steiermark nach Frohnleiten führt. Es ist die mit 176 Kilometern und knackigen 3.700 Höhenmetern die „insgeheime“ Königsetappe der Tour!

Die „Perle an der Mur“ Frohnleiten ist am Dienstag, den 9. Juli, Schauplatz der 3. Etappe der Österreich Rundfahrt. Nach dem Start in Kirchschlag in der „Buckligen Welt“ um 11.00 Uhr geht es nach Schottwien und Semmering mit einer „Wiesbauer“-Bergwertung in die „Grüne Mark“. In Kindberg wird gegen 13:45 Uhr um Punkte für die „Mautner Markhof“-Sprintwertung gefightet, ehe es über die Bergwertungen Eibegg (14h) und Teichalm (14:20h) sowie Fladnitz (14:36h) und Gschendt (15:00h) zur ersten Zieldurchfahrt nach Frohnleiten (ab 15:00h) geht.