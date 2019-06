Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und Plätze gewinnen! © Jelena Jankovic

28. Int. Bühnenwerkstatt & Tanztheaterfestival

Tanzneulinge, Tanzerfahrene oder Profis aller Altersgruppen können von 13. bis 21. Juli bei der Internationalen Bühnenwerkstatt im Theater im Palais wieder aus einer Vielzahl an Workshops der internationalen Dozentinnen und Dozenten wählen. Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf dem Thema der heilenden Wirkung des Tanzes - „The Healing Power of Dance“ – denn Tanzen und die Gesundheit des Körpers gehen Hand in Hand: „African Fusion“ oder „Body Mind Centering“ sind einige Workshops, die sich mit diesem Motto intensiv beschäftigen werden.

Info: Tel. 0650 32 10 341