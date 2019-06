Facebook

Mitspielen und gewinnen! © JULIAN KOCH

Am 28.6. findet zum 35. Mal beim Universitäts-Sportzentrum am Grazer Rosenhain traditionell das größte Studenten-Fest Europas statt. Auf 6 Bühnen mit rund 30 Künstlern und einem brandneuen Streetfood Market werden den Studierenden unter anderem auch viel Fun & Action geboten. Bei einer Vielzahl an actionreichen Entertainment-Tools kann jeder Partygast sein Geschick unter Beweis stellen. Tauch unter im Bällebad, zeig deine Hartnäckigkeit am Bullen oder slide von der XXL-Rutsche in das Semesterende – das und vieles mehr erwartet dich beim USI-FEST.