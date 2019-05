Facebook

Nach dem großen Erfolg unseres Festes im Vorjahr in Hirschegg, wird am Sonntag, dem 23. Juni zum Volkskulturfest in die historische Stadt Oberwölz geladen. Die bis 2015 kleinste Stadt der Steiermark gehörte mit seiner Umgebung von 1007 bis 1803 zum Bistum Freising in Bayern. Die Siedlung südlich des Alpenhauptkamms erlangte große Bedeutung, da der Weg über das Glattjoch, wo hauptsächlich Salz und Eisenwaren transportiert wurden, als wichtige Handelsstraße für das Deutsche Reich diente. Die rege Handwerkstätigkeit in der Stadt erreichte im 14./15. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Vieles ist aus dieser Zeit noch gut erhalten wie z.B. das Hintereggertor, die Stadtpfarrkirche oder die Spitalskirche. Aber Oberwölz bietet noch viel mehr. So präsentiert das hier situierte Österreichische Blasmusikmuseum sehenswerte Objekte aus der Geschichte des Blasmusikwesens. Besondere „Schmankerln“ kann man im Heimatmuseum sehen, wie z.B. eine vollständig ausgestattete Schusterwerkstätte, eine Weberei oder die Bauernstube im Stadtturm. Für Sportliche besteht die Möglichkeit, die Umgebung rund um Oberwölz zu erwandern. Abwechslungsreiche Themenwege, der Rundwanderweg „Sagenhaftes Oberwölz“ sowie der „Eselsberger Almerlebnisweg“ gilt es zu entdecken. Zahlreiche Gastronomiebetriebe, Pensionen sowie ein modernes Gästehaus laden zum Verweilen ein. Dies alles kann man am 23. Juni beim Fest „Bei uns dahoam“ in Oberwölz erleben, verbunden mit viel Gesang, Musik, und Handwerk.