Wir verlosen ein Nächtigungspackage für das Frühlingsfest der Pferde in der Ramsau am Dachstein! Teilnahmeschluss: 30. Mai 2019

Mitspielen und gewinnen! © Harald Steiner

Erleben Sie Ramsau am Dachstein im Frühling. Genießen Sie den Bergfrühling auf 1.100 bis 2.700m.

Lassen Sie sich von der traumhaften Aussicht am Dachsteingletscher und dessen Attraktionen inspirieren.

Tracht, Tradition, Musik, blumengeschmückte Festwägen und natürlich die Pferde selbst stehen am 08. und 09. Juni 2019 wieder im Mittelpunkt, wenn das 32. Frühlingsfest der Pferde in Ramsau am Dachstein gefeiert wird.

Der Höhepunkt des Frühlingsfestes ist der Sonntag, wenn durch die pferdefreundlichste Gemeinde Österreichs” wieder der großartige Festzug der Pferde mit rund 200 geschmückten Tieren, Kutschen, Trachten-, Musik-, sowie Schnalzergruppen und den wunderschönen Blumenfiguren führt. Seien auch Sie beim einzigen unmotorisierten Umzug Österreichs dabei!