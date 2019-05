Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Fotokuchl

Endlich ist es soweit – DER „CLUB THIRTY“ ÖFFNET WIEDER SEINE PFORTEN!

Nach einer ausgedehnten Winterpause öffnet der CLUB THIRTY am Samstag, den 11. Mai wieder seine Türen! Für alle Freunde, die ihren 30igsten Geburtstag schon gefeiert haben, heißt es an diesem Tag wieder: „Put on your dancing shoes & shake your Body“! Dieser Abend wird definitiv etwas Besonderes und wir servieren euch feinsten Disco- & Funk-Sound in der Generalmusikdirektion am Grieskai 74. Los geht`s um 21 Uhr.

Ausserdem haben zwei glückliche GewinnerInnen die Chance, beim nächsten „Club Thirty“ einen Tisch für 2 Personen inklusive einer Flasche „Schlumberger ON ICE“ zu gewinnen.

Tickets: in allen Filialen der Steiermärkischen Sparkasse sowie an der Abendkasse. Weitere Infos unter: www.club30.at