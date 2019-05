Facebook

Sturm vs. PSV-Eindoven, 1953 © F. Fischer

Die Gruabn - Das Herz von Sturm

Die Gruabn. Bei diesem Namen geht Sturmfans unterschiedlichster Generationen das Herz auf, da denkt man an sportliche Triumphe und Tragödien, an harte Bedingungen und ebensolche Bandagen, an Platznot und schwierige Bodenverhältnisse, an Kampf, Temperament und Klasse. Ein Kultstadion. Jahrzehntelang diente der 1919 eröffnete Sportplatz am Grazer Jakominigürtel dem SK Sturm als Heimstätte. Zum 100-jährigen Jubiläum präsentiert das GrazMuseum Zeugnisse und Erinnerungen aus der legendären Gruabn-Zeit, darunter Reliquien aus dem Stadion und Aufnahmen aus dem Archiv von Foto Fischer.