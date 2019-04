Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Onionlab

ES KLINGT UND LEUCHTET WIEDER!

Graz treibt es wieder bunt: Die Bühnen Graz laden zum 5. Mal zu „Klanglicht“, Österreichs größtem Licht- und Klangfestival – von 21. bis 23. April und Festivalpass sowie Packages für noch mehr Magie!

Zum 5. Jubiläum des Licht- und Klangfestivals „Klanglicht“ präsentieren die Bühnen Graz insgesamt 19 Installationen quer durch die Innenstadt und erstmals sogar in allen eigenen Häusern! Mit der audiovisuellen Inszenierung „Transfiguration“ verwandelt das spanische Künstlerkollektiv Onionlab gemeinsam mit Mitgliedern der Grazer Philharmoniker den Zuschauerraum der Oper Graz in ein Erlebnis für Auge und Ohr. Der Eintritt zur Vorstellung ist im Festivalpass enthalten. Leuchten und klingen wird es aber auch an 18 weiteren Standorten von Schauspielhaus, Next Liberty und Dom im Berg über Institutionen wie Künstlerhaus, Kunsthaus und Stadtpfarrkirche bis zum öffentlichen Raum von Karmeliterplatz bis Landhaushof. Details zu allen Projekten enthält das umfangreiche Programmbuch, das auch Teil des diesjährigen Fan-Packages ist. Im Package enthalten ist zudem eine 3D-Brille, die bei der beeindruckenden 3D-Projektion „Diplopia“ am Kaiser-Josef-Platz für leuchtende Augen sorgen wird, und eine Sonderedition „Wunderland Graz“. Für noch mehr Magie sorgen auch das Art Support Package sowie das VIP Package, die beide bis zum 18. April, 12.00 Uhr im Ticketzentrum der Bühnen Graz erhältlich sind.