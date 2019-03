Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © florianrogner photography

RealTalk V – Ein Event, das Leben verändert!

Das Konzept ist simpel: 3 Sprecher erzählen in jeweils 15 Minuten, Dinge, die man sonst nirgendwo zu hören bekommt. Sie referieren genau darüber, was sie in ihrem Leben bewegt (hat). Diese 3 Personen sprechen über wichtige Entscheidungen, schwere Schritte, Fehler und Erfolge aus ihrer eigenen Erfahrung und bieten so unseren Gästen die Möglichkeit, selbst daraus zu lernen. Gleichzeitig sind diese Vorträge irrsinnig inspirierend und regen dazu an, seine eigenen Ziele zu definieren, sie zu erkennen, und/oder direkt einen Schritt zu wagen und damit beginnen sie umzusetzen.

Bei RealTalk dreht sich alles rund um Persönlichkeitsentwicklung, mentale Stärke, Inspiration und Erfolg. Wobei letzteres von jedem selbst definiert werden darf.

Wir haben genug vom Frontalunterricht. Es ist öd und äußerst anstrengend, sich Wissen anzueignen, das einem theoretisch vermittelt wird. Außerdem sind wir aus dem Unterricht nicht gewohnt, Dinge zu besprechen, die die eigene Person betreffen. Wie kommuniziere ich mit Menschen? Wie teile ich meinen Liebsten mit, dass ich sie gerne habe? Wie setze ich mir Ziele? Was mache ich, wenn ich am Boden zerstört bin? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Bei RealTalk suchen wir auf diese, und unzählige weitere Fragen, Antworten. Unsere Experten und wir bieten Lösungswege an. Hier werden Impulse gesetzt, die unsere Zuhörer vielleicht dazu bewegen, eine Entscheidung zu treffen, etwas in ihrem Leben in die Richtung zu ändern, die sie sich wünschen.

Die Sprecher:

Thomas Seidl – Social Skills heben dich ab

Nadine Beiler – Ohne Bedingung

Wolfgang Fasching – Du schaffst, was du willst!