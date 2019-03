Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Ulrich Seidl Film Produktion GmbH

DIE KINDER DER TOTEN. EIN FILM DES NATURE THEATER OF OKLAHOMA

KINO-PREMIERE in Anwesenheit des Teams!

Elfriede Jelineks monumentaler Gespensterroman, gedreht an Originalschauplätzen in der Obersteiermark als SUPER 8-Ferienfilm des Nature Theater of Oklahoma (Kelly Copper/Pavol Liska), ist nach der Weltpremiere bei der Berlinale erstmals in Österreich zu sehen: Ein grimmiges Heimat-Szenario voll schwarzem Witz.

Weitere Informationen unter: https://www.youtube.com/watch?v=zoax32YghCk