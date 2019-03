Facebook

Mitspielen und gewinnen! © JoHannes Polt_fotokuchl.at

Alle Jahre wieder und doch jedes Jahr neu präsentiert sich der Steirische Wein bei den Jahrgangspräsentationen in den einzelnen Bundesländern. Je nach Veranstaltungsort finden sich zwischen 30 und 120 Weinbauern ein, um ihre Weine vorzustellen. Jeder Betrieb hat zwischen 4 und 8 Sorten im Gepäck. Das ergibt einen repräsentativen Querschnitt an Weinen zum Probieren!

Die Jahrgangspräsentationen des Steirischen Weines sind somit eine ideale Gelegenheit um an einem Abend die unterschiedlichsten steirischen Weine von verschiedenen Weingütern zu verkosten.