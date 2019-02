Facebook

Sting: My Songs wird eine rasante, dynamische Show sein, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die gesamte Karriere des 16-fachen Grammy Award-Gewinners von The Police und als Solokünstler umfasst. Fans dürfen sich auf "Englishman in New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "’Every Breath You Take”, "Roxanne", "Message In A Bottle" und viele mehr, live performed von Sting, unter Begleitung eines elektrisches Rockensemble, freuen.