Wir verlosen 10 Startplätze beim Ladiesrun in der Grazer Innenstadt am 18. Mai 2019! Teilnahmeschluss: 30. April 2019

Mitspielen und Startplatz gewinnen! © Lukas Seufer-Wasserthal

FRAUENPOWER IN GRAZ – Ein Event nur für Frauen!

Der größte Frauenlauf in Südösterreich geht in die 6. Runde Nach einem neuen Teilnehmerrekord von 2.100 Läuferinnen im Vorjahr befindet sich die Grazer Innenstadt am 18. Mai 2019 wieder in fester Frauenhand. Egal ob Laufeinsteigerin, Hobbyläuferin oder aktive Sportlerin – jeder zeigt hier seine persönliche Bestleistung. Weil es sich gemeinsam gleich leichter läuft, gibt es neben den Klassenwertungen auch Freundinnen- und Mutter-Tochter Wertungen. Um diesen Erfolg danach gemeinsam zu feiern, wartet ein buntes Rahmenprogramm im Start- Zielbereich.

Mitspielen und gewinnen oder gleich anmelden unter: www.ladiesrun.at

Strecke:

5 km lange Lauf- und Nordic Walking Strecke (vom Mariahilferplatz über das Kunsthaus entlang dem Kai, eine Schleife neben dem Augarten und retour über die Augartenbrücke, durch die Kaiserfeldgasse, Herrengasse, Sackstraße retour über die Keplerbrücke.