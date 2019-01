Facebook

Mitspielen und Karten gewinnen! © Ulrike Rauch

Die Ära der künstlerischen Überhöhung inspiriert auch heute noch zu märchenhaften Reisen in eine andere Welt. Genau dorthin lädt die Ivents Kulturagentur – in das Italien einer längst vergangenen Zeit, wo Künstler, Artisten und natürlich auch Verführer das Sagen hatten. Willkommen im Rokoko, der Welt von Giacomo Casanova – am 02.03.2019 im Congress Graz.

“Flanieren Sie über die römische Piazza oder nehmen Sie Platz im Palazzo des Dogen von Venedig! In das farbenprächtige Gemenge der maskierten Gäste mischen sich allerlei Artisten mit spektakulären akrobatischen Einlagen! ”

Das Tanzbein kann zu italienischen Livemusik unterschiedlichster Genres geschwungen werden. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl, mit exquisiten Köstlichkeiten aus Italien gesorgt und die besten Weine werden heuer von der Region Piemont kredenzt.