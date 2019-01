Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und Karten gewinnen! © Gregor Hiebl

Am 01. Februar 2019 ist es endlich soweit – es wird gemeinsam für den guten Zweck das Uni-Wintersemesterende in der altehrwürdigen Vorklinik in der Harrachgasse gefeiert. Nach rund 10-jähriger Pause fand das Vorklinikfest 2018 zum ersten Mal wieder statt und war ein voller Erfolg! Es konnten im Anschluss € 3.150 an karitative Zwecke (Steirische Kinderkrebshilfe & Make – A – Wish – Austria) gespendet werden. Für 2019 haben sich die Organisatoren das ehrgeizige Ziel gesetzt die Spendensumme des Vorjahres durch das Benefizprojekt Vorklinikfest vielleicht sogar noch zu überbieten!