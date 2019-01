Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © FUCHS Juergen

Sittinger & Willnauer mit ihrem Jubiläumsprogramm „ECHT FAKE!“

Was ist echt, was war wahr? War überhaupt was? Und wer kann das schon sagen, ohne sofort in Sagen-Haft zu geraten? Mit ihrem Jubiläumsprogramm „ECHT FAKE“ - dem zehnten Programm im zehnten Jahr - bewegen sich Sittinger & Willnauer hart an der Grenze zwischen glauben, wissen, ahnen und fälschen. Sie legen doppelte Böden, surfen im Netz und liken auf gut Klick die unmöglichsten Schadstoff-Einträge. Ihre hintergründig-humoristische Reise führt von Gutenberg bis Zuckerberg und könnte noch viel tiefer schürfen, wären da nicht jede Menge Datenschutz & Datenschmutz. Kurz: Das Publikum wird mitgenommen auf einen Drahtseilakt zwischen Urbanisierung, Orbanisierung und Seilbahnisierung. Drum sieht es am Ende so mitgenommen aus!