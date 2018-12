Wir verlosen 5 Jazz-Packages für die JAZZ REDOUTE 2019 in Graz! Teilnahmeschluss: 2. Jänner 2019

Mitspielen und gewinnen! © Julia Wesely

JAZZ REDOUTE 2019 - EIN FEST DER SZENE

Von jeher war der Jazz eine Melange globaler musikalischer Kulturen, eine Musik der Freiheit und des individuellen Ausdrucks. Werte, die uns elementar und wichtig erscheinen insbesondere in einer Zeit großer Umbrüche und Fragezeichen. Dabei freuen wir uns über alle, die mit uns heimische und frisch zugezogene Jazzkünstler aus allen Generationen und quer durch die Stile miteinander vereint auf der Bühne geniessen und auch abseits der Bühne feiern wollen. Dieser Abend verspricht spannend, kurzweilig, sicher auch amüsant und gerade deshalb ein künstlerisches Ereignis auf höchstem Niveau zu werden.

Dress Code: Hip & Stylish

First-Class Music / First-Class Catering

Heuer mit dabei:

PROHIBITION STOMPERS

MAJA JAKU & BAND

DIE GRAZIAS

CAFÉ DRECHSLER

GRAZ COMPOSERS ORCHESTRA

Ángela Tröndle & Pippo Corvino QUINTETT

THREE ON THE FLOOR

JAMSESSION w/ DJ Reebone