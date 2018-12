Gewinnspielfrage beantworten und VIP-Package für den Steirerball in der Wiener Hofburg gewinnen! Teilnahmeschluss: 2 Jänner 2019

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Ludwig Schedl

Wenn der 120. Steirerball am 11. Jänner 2019 beginnt, wird den Ballbesucherinnen und Ballbesuchern eine einzigartige Mischung aus österreichischer Musikkultur, Tanz und feinsten steirischen Gaumenfreuden geboten. „Unsere authentische Mischung aus Wiener Eleganz und steirischer Fröhlichkeit hat dem ‚fröhliganten‘ Steirerball einen festen Platz im Wiener Ballkalender gesichert“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien: „Besonders freuen wir uns, dass der Steirerball 2019 wieder mit einem breit gefächerten Musikangebot aufwarten wird, das von Volksmusik über Jazz bis hin zu klassischer Ballmusik reicht.“ Beim 120. Steirerball wird sich die oststeirische Thermenhauptstadt Fürstenfeld gemeinsam mit der Therme Loipersdorf und der Frutura Thermal-Gemüsewelt als Gastregion in der Bundeshauptstadt präsentieren.