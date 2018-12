Facebook

Mitspielen und Karten gewinnen! © Erald Simixhiu

Das größte und wohl für viele das stimmungsvollste Adventsingen Kärntens: „Der Seltenheimer Advent“

Die SängerInnen des Singkreis Seltenheim Klagenfurt laden heuer traditionell am 4. Advendwochenende zu ihren stimmungsvollen Adventkonzerten am Samstag, den 22. Dezember 2018 um 20 Uhr, am Sonntag, den 23. Dezember 2018 um 15.30 Uhr und um 19.00 Uhr, im Konzerthaus Klagenfurt ein.

Den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen von der ursprünglichen Bedeutung des Weihnachtsfestes mit auf den Weg in die Feiertage zu geben, diesem Fest der Freude, der Hoffnung und der Nächstenliebe – das ist die Intention der Seltenheimer. Es scheint immer wieder aufs Neue zu gelingen. Eine kleine Auswahl aus den vielen Publikumsreaktionen wie “Weihnachten wird wirklich spürbar”, “das Herz zutiefst berührt”, “einzigartig”, “Gänsehaut bei ziemlich jedem musikalischen Beitrag”, bestätigt dies.

Seit mehr als vier Jahrzehnten begleitet der „Seltenheimer Advent“ zahllose begeisterte Besucherinnen und Besucher hin zum Weihnachtsfest. Der künstlerische Leiter des „Singkreis Seltenheim Klagenfurt“, Karl Altmann, hat wieder versucht, die überlieferte Weihnachtsgeschichte zu einem rustikalen Oratorium zusammen zu fügen, dessen Bestandteile von Arrangeur und Komponist Thomas Michael Zdravja mit viel Einfühlungsvermögen miteinander verwoben wurden.