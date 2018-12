Facebook

Mitspielen und gewinnen! © KAC

Der Kapitän des KAC als euer VIP Chauffeur

Das gibt es nicht zu kaufen: Manuel Geier höchstpersönlich wird 2 Glückspilze (+ Begleitung) zum Match gegen EHC Liwest Black Wings Linz von zu Hause abholen. VIP Tickets inklusive!

KAC Fans aufgepasst. Dieses Gewinnspiel dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Denn was euch hier erwartet, könnt ihr euch mit Geld nicht kaufen, das könnt ihr nur bei der Kleinen Zeitung gewinnen: Zum KAC-Heimspiel am 21. Dezember gegen EHC Liwest Black Wings Linz verlosen wir für zwei KAC-Fans (+ Begleitung) ein VIP-Package der ganz besonderen Art. Ihr werdet von zu Hause abgeholt, erhaltet VIP Karten und werdet im Anschluss wieder nach Hause gebracht. Zugegebenermaßen, dies ließe sich mit Geld mehr oder weniger jederzeit kaufen. Also legen wir eine Schippe drauf und machen aus einem tollen Gewinn einen unbezahlbaren, unvergesslichen und unvergleichbaren. Ihr werdet nämlich nicht von irgendwem abgeholt und heimgebracht, sondern von keinem geringeren als KAC-Kapitän Manuel Geier höchstpersönlich. Und damit nicht genug: Ihr werdet vom Profi zu einem Rundgang durch die Kabinen eingeladen und er plaudert mit euch über alles, was euch so interessiert. Lasst euch bestimmte Spielzüge aus Sicht des Star-Spielers erklären oder lernt euren Kapitän einfach nur von der ganz privaten Seite kennen. Diese einzigartige Gelegenheit darf man sich als KAC-Fan einfach nicht entgehen lassen.