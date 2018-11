Facebook

Mitspielen und gewinnen! © marcel billaudet photography

In vorweihnachtlicher Stimmung hören Sie die berühmtesten Songs aus dem Repertoire von The Christmas Gospel. Die ausgewählten Stimmen der Christmas Gospel präsentieren diese in unerreichbarer Intensität und Qualität.

Gospel – Klassik und moderne Soulballaden – Gefühl und Temperament vereinigt sich hier zu einem faszinierenden Erlebnis. Die unterschiedlichen Erfahrungen, die The Christmas Gospel auf der Bühne sammelte sowie ihre bekannte glückliche Hand bei der Auswahl seiner Sängerinnen und Sänger lassen uns nach über 500 Konzerten in den Jahren 2000 bis 2016 in Deutschland und Österreich bei der kommenden Tournee von The Christmas Gospel ausverkaufte Kirchen und Konzerthallen erwarten.

Es ist ein Konzert – aber die Atmosphäre der berühmten Gottesdienste der Black Churches lässt das Publikum auf der großen Österreichtournee 2016 zu einem Teil der „Community“ werden. Es ist die heitere Besinnlichkeit, die diese Konzerte von Christmas Gospel“ zu einem außergewöhnlichen Ereignis machen.

