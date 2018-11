Facebook

Mitspielen und Karten gewinnen! © Werner Kmetitsch

recreation im Advent – zwei Top-Musikereignisse garantieren genau die richtige Einstimmung auf Weihnachten!

FÜRSTENWEIHNACHT

Georg Friedrich Händel: Symphony in A, aus: „Chandos Anthem No. 5“, HWV 250

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto in D, op. 5/6

Johann Sebastian Bach: Violinkonzert in E, BWV 1042 & Konzert in c, BWV 1060

Antonio Vivaldi: Oboenkonzert in F, RV 455

Giuseppe Valentini: Sinfonia 12 in B per il Santissimo Natale

Francesco Onofrio Manfredini: Concerto grosso in C, op. 3/12, „Pastorale per il Santissimo Natale“

recreationBAROCK

Leitung: Maria Bader-Kubizek, Violine

Die Fürsten des Barock wussten zu feiern, auch zu Weihnachten 1718. Bach schrieb ein Violinkonzert für seinen Köthener Fürsten, Manfredini publizierte sein Weihnachtskonzert aus Monaco, Vivaldi delektierte den kaiserlichen Statthalter in Mantua mit Oboenkonzerten und dall’Abaco ließ am Münchner Hof seine Concerti grossi drucken. Maria Bader-Kubizek lädt ein zur Rundreise durchs weihnachtliche Europa anno 1718.

MESSIAH

Georg Friedrich Händel: Messiah, HWV 56

Cornelia Horak, Sopran

Juliette Chauvet, Alt

Franz Gürtelschmied, Tenor

Mathias Hausmann, Bass

Cantanima (Einstudierung: Sebastian Meixner)

recreation – Großes Orchester Graz

Dirigent: Andreas Stoehr

In Dublin, nicht etwa in London wurde Händels „Messias“ uraufgeführt, worauf die Iren mit Recht stolz sind. Ihr schöner neuer Konzertsaal verlockte den Meister zu dieser Weltpremiere von größter Bedeutung. Andreas Stoehr darf sich über den schönen Stefaniensaal freuen. Nirgends sonst klingt das berühmte Halleluja so festlich wie hier, besonders eine Woche vor Weihnachten.

Zu Händels Musik genügt es, einen Zeitungsartikel aus dem Dublin Journal zu zitieren, der unter dem Eindruck der Uraufführung verfasst wurde: „Es scheint eine Art von Musik zu sein, die sich von jeder anderen unterscheidet. Denn obwohl die Komposition meisterhaft und überaus kunstvoll ist, ist die Harmonie doch so groß und offen, dass sie allen gefällt, die Ohren haben zu hören, ob sie nun Kenner sind oder keine ...“