Mitspielen und gewinnen! © Harry Schiffer

Der Verein „Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt“ lädt am 24.11.2018 zum Einkaufssamstag in die Grazer Innenstadt ein. Während die Adventmärkte an diesem Tag besondere Aktionen anbieten, laden die Geschäfte zum vorweihnachtlichen Shoppen ein. Gemeinsam mit der Verbundlinie und den Holding Graz Linien gibt es eine besondere vorweihnachtliche Überraschung:

Stundenkarte = Tageskarte am Blue Saturday: Mit der S-Bahn und dem Regiobus in die Grazer Innenstadt!

Egal ob von Bruck an der Mur oder Köflach, zum Ausprobieren und Umsteigen auf die steirischen Öffis gilt am Blue Saturday der Verbundlinie Stundenkarte ist gleich Tageskarte bis Betriebsschluss.

Wer an diesem Tag eine beliebige Stundenkarte kauft, bekommt den restlichen Tag (bis 24.00 Uhr) für seine gelösten Tarifzonen dazu geschenkt. In die Aktion sind alle Stundenkarten und 10-Zonen-Karten inkludiert Das Erlebnis Grazer Innenstadt beginnt so quasi schon in der Region!

Weitere Informationen unter: www.grazerinnenstadt.at