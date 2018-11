Wir verlosen 20x2 Karten für „Stille Nacht?“ von Pecoraro und Pecoraro in Graz! Teilnahmeschluss: 26 November 2018

Mitspielen und Karten gewinnen! © Rene Langer

Ein musikalisches Fest zum Eintauchen in die schönsten Lieder und Geschichten zur Weihnachtszeit. Gesungen und erzählt von zwei herausragenden Sängern ihres Faches. Ein Abend, an dem sich die europäische Weihnachtstradition mit populärer Kunst verbindet. Besorgen sie sich rasch ihre Karten, denn die Konzerte in Wien, der Steiermark und Vorarlberg im letzten Jahr waren binnen weniger Wochen ausverkauft!

Weitere Informationen unter: www.pecoraro-pecoraro.com