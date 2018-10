Mitspielen und 5x2 Tickets inkl. Meet & Greet mit den Künstlern nach dem Konzert bei "Get A Hearing" gewinnen! Teilnahmeschluss: 7. November 2018

Mitspielen und gewinnen! © Foto Friedrich Kleinhapl Cello

Am 13. November 2018 findet um 19:30 das Benefizkonzert der Grazer Rotary Clubs zu Gunsten von Get A Hearing in der Helmut List Halle statt: "Gulda meets Schostakowitsch" - mit Friedrich Kleinhapl und dem Pannonischen Blasorchester.

Weitere Informationen unter: https://getahearing.com/