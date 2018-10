Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © ardea luh

Am Samstag, dem 1. Dezember, verlosen ardea luh und die Kleine Zeitung ein für Sie maßgefertigtes Kleid für die Opernredoute 2019, zwei Eintrittskarten inklusive.

Beantworten Sie unsere Frage und gewinnen Sie einen Startplatz bei der Schnitzeljagd: An vier Stationen in der Grazer Innenstadt lösen Sie am 1. Dezember jeweils ein Rätsel. Das Besondere daran: Jedes dieser Rätsel hat etwas mit Mode oder der Opernredoute zu tun. Am Ende winkt der glücklichen Gewinnerin (oder dem glücklichen Gewinner) ein Traumkleid des Grazer Modelabels ardea luh – und zwei Eintrittskarten für die Opernredoute 2019 gibt es noch obendrauf. Aber Achtung: Bei der Anmeldung sollten Sie schnell sein, denn es gibt nur 50 Startplätze! Diese werden unter allen teilnehmenden Vorteilsclubmitgliedern verlost.

Weitere Informationen unter: https://www.ardea-luh.at/

Alle TeilnehmerInnen müssen alle Stationen der Schnitzeljagd am 1.12. im angegebenen Zeitraum absolvieren, pro TeilnehmerIn kann nur ein Los für das Gewinnspiel abgegeben werden. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Keine Barablöse – dies gilt für alle im Rahmen dieser Aktion zur Verfügung gestellten Preise. Kein Anspruch auf Gewinn, das Los aller richtigen Antworten entscheidet.

Ein Gewinn pro TeilnehmerIn. Mit der Anmeldung bzw. Teilnahme erklären Sie sich ausdrücklich einverstanden, dass die Fotos und kurzen Videos, die im Zusammenhang mit dieser Aktion entstehen (am Tag selbst, im Zuge der Anfertigung des Kleides und auf der Opernredoute 2019) für Presse- und Dokumentationszwecke, Online und Print, uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Die Geschenksackerl sind ausschließlich für Vorteilsclub-Mitglieder reserviert.