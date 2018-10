Facebook

25 Jahre Heimat für Heimatlose. Am 1. Dezember 1993 startete das Pionierprojekt VinziDorf, in dem Männer von der Straße ein Zuhause fanden, ohne sich verändern zu müssen. 25 Jahre später zählt dieses einzigartige Modell zu Österreichs größten Errungenschaften im Kampf gegen die hässliche Armut. Dieses Ereignis wird am 1. Dezember 2018, ab 19.30 Uhr groß im Grazer Orpheum gefeiert. Großartige Künstler stellen sich an diesem Abend auf die VinziBühne und unterstützen uns dabei: Leo Kyséla, Andy Baum, Gernot Haas, Thomas David und The New England Medical Disaster Band setzen ein Zeichen der Solidarität und werden einen Abend der Extraklasse bescheren. Der Reinerlös des Benefiz kommt dabei zu 100% den Bewohnern der Einrichtung zugute.