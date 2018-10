Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © iStock

Werden Sie Teil des Teams!

Am 09. November steigt in Klagenfurt die „Kleine Zeitung Eishockey Business Challenge“. Eishockey ist die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Eine Mannschaft ist allerdings nur dann erfolgreich, wenn sie die Fähigkeiten des Einzelnen mit der Stärke des Teamgeistes verbindet – hier drängen sich die Parallelen zur Arbeitswelt geradezu auf! Daher heißt es für alle Mitarbeiter von Kärntner Unternehmen auch in diesem Jahr wieder: Schützer anlegen, Schuhe schnüren und ab aufs Eis! Im Rahmen der „Kleine Zeitung Eishockey Business Challenge“ am 09. November können Kärntner Firmenteams in der Stadthalle Klagenfurt und in der Sepp-Puschnig-Halle ihr eisläuferisches Talent beweisen. Der Spaß und der Teamgeist stehen dabei wie schon in den vergangenen Jahren im Vordergrund. Im Motor-Mayerhofer-Team – präsentiert von der Kleinen Zeitung – sind noch 3 Plätze frei! Wenn du also am 09. November die Eishockeyschläger kreuzen möchtest, dann nutze die Chance, bewirb dich online unter kleinezeitung.at/vorteilsclub bis 04. November und erkläre uns, warum gerade du Seite an Seite mit einem Crack des KAC oder einer Kärntner Eishockey-Legende bei der „Kleine Zeitung Eishockey Business Challenge“ stürmen willst! Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Förderung der Kärntner Eishockey-Jugend verwendet.