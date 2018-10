Gewinnspielfrage beantworten und ein Meet & Greet für 4 Personen mit den Revolverhelden plus Tickets für das Konzert inklusive Shuttle-Service in einem Jaguar zum Konzert und wieder nach Hause gewinnen! Teilnahmeschluss: 3. Juni 2019

Mitspielen und gewinnen! © Benedikt Schnermann

Unglaubliche 14 Jahre ist es her, dass Revolverheld ihr Debütalbum veröffentlichten– der Beginn einer Bandkarriere, wie man sie im deutschen Sprachraum nicht allzu oft finden kann. Seitdem landeten alle vier Studio-Alben in den Top-Ten, Songs wie „Spinner“, „Halt dich an mir fest“ oder „Ich lass für dich das Licht an“ bescherten den vier Hamburgern einen riesigen Fankreis – und einen rammelvollen Tourkalender.

In dem am 22. Juni 2019 auch die Steiermark ihren Platz findet. Beim Open Air im Römerdorf Wagna stellen Johannes, Jakob, Niels und Kristoffer ihr neuestes Album „Zimmer mit Blick“, das Geschichten mitten aus dem Leben ins Zentrum stellt, in die sich auch immer wieder gesellschaftskritische Töne mischen, vor.

Weitere Informationen unter: https://www.revolverheld.de/