Bei uns können Sie 5x2 Eintritte in das österreichische Freilichtmuseum Stübing für den Thementag "Auf den Spuren der Wetterhexen" gewinnen! Teilnahmeschluss: 10. Oktober 2018

Mitspielen und gewinnen! © KK

Am 14. 10. 2018 Haben die Besucher die Möglichkeit, sich im österreichischen Freilichtmuseum Stübing auf die Spuren der Wetterhexen zu begeben und bei märchenhaften Stationen in eine magische Welt einzutauchen. Das Wetter spielt nicht nur im Alltagsleben der bäuerlichen Bevölkerung, sondern auch bei den Wetterhexen ebenso wie in verschiedenen Märchen wie zum Beispiel bei „Frau Holle“ eine große Rolle.