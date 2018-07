Wir verlosen ein VIP-Package für zwei Personen bei der Adidas Club Challenge in Wörschach! Teilnahmeschluss: 11. Juli 2018

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © DIENER/Extra (DIENER/Extra)

Die Nr. 1 aus Österreich macht sich bereit gegen die Nr. 1 aus Deutschland – ein einmaliges Erlebnis für die ganze Region. Bei der Adidas Club Challenge in Österreich/Deutschland konnte die Sportunion Wörschach/Sektion Tennis die Entscheidung für das beste Clubvideo für sich gewinnen. Insgesamt zählte man dabei über 100 Arbeitsstunden. Als Siegerpreis freut sich Wörschach nun, DAS SPIEL zwischen Thiem und Zverev ausrichten zu dürfen. “Wir wollen den Tennisfans in der Schladming/Dachstein Region ein unvergessliches Tenniserlebnis bieten”, so das Organisationsteam mit Sektionsleiter Horst Schwaiger sowie Alois und Gerlinde Lackner.

Das Interesse der Tennisfans ist aufgrund der grandiosen Leistungen der beiden Welt-Spitzenspieler enorm. Mit dem Finaleinzug bei den French Open in Paris schrieb Dominic Thiem Österreichische Tennisgeschichte. Unter Experten werden die beiden Jungstars als die „Generationsablöse“ im Tennis gehandelt. Daneben werden auch ehemalige Stars wie Alexander Antonitsch sowie die Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes Mag. Barbara Muhr und weitere Grössen aus Sport, Politik und Wirtschaft ebenso am Court erwartet.

Tickets unter: http://shop.scherz.at/tennistag-woerschach-2870

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie ein VIP-Package für 2 Personen mit folgendem Inhalt: Mittagessen im Hotel Schloss Pichlarn mit Alex Antonitsch und Größen aus Sport und Politik inkl. Heli- oder Oldtimer-Transfer nach Wörschach zur Exhibition mit reservierten Sitzplätzen. Wann: 16.07.2018 Wo: Wörschach Teilnahmeschluss: 11.07.2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.