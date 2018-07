Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Audi Summer Tour 2016/Getty Imag (Kamil Krzaczynski)

Wir verlosen für das Fußballspiel FC Bayern gegen Paris St. Germain am 21. Juli 2018 im Wörthersse Stadion in Klagenfurt 4x2 Audi-Seats auf dem Spielfeldrand, wovon jeweils 2x2 pro Halbzeit vergeben werden (in der anderen Halbzeit gibt es einen Tribünenplatz)!

Außerdem haben wir noch Plätze für 4 Einlaufkinder welche die Spieler vor Beginn des Spiels auf das Spielfeld begleiten dürfen!

Also liebe Kinder, schreibt uns an marketing@kleinezeitung.at warum gerade ihr eines der vier Einlaufkinder sein sollt (bitte Vorteilsclub-Nummer und Name angeben)!

Folgende Vorgaben sind zu beachten:

Alter: 6-9 Jahre

Größe: max. 140cm.

Jedes Kind bekommt ein Ticket für sich plus zwei für die Eltern.

MEIN V%RTEIL: Verlost werden 4x2 Audi-Seats auf dem Spielfeldrand, wovon jeweils 2x2 pro Halbzeit vergeben werden (in der anderen Halbzeit gibt es einen Tribünenplatz)! Wann: 21.07.2018 Wo: Wörthersee Stadion Beginn: 15:30 Uhr Teilnahmeschluss: 16. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.