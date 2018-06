Im Rahmen der Formel 1-Aktion in Graz verlosen wir eine TAG Heuer Uhr im Wert von €1.400 am Grazer Hauptplatz! Teilnahmeschluss: 26. Juni 2018

Mitspielen und gewinnen! © 2018 Getty Images

Am 27. Juni beehren Daniel Ricciardo und Max Verstappen Graz und lassen es sich dabei nicht nehmen, eine Runde mit der Grand-Prix-Bim, die seit April dieses Jahres in der Landeshauptstadt unterwegs ist, zu drehen. Anschließend werden sie ab ca. 16:00 Uhr am Hauptplatz für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen – ganz nach dem Motto „Motorsport-Festival zum Anfassen“. Aber nicht nur die beiden aktiven Fahrer werden vor Ort sein, auch die F1-Legenden Jean Alesi, Mika Häkkinen und Jarno Trulli werden am Hauptplatz ihre Fans begrüßen.

TAG Heuer ist offizieller Zeitnehmer, offizieller Uhrenpartner und Team Performance Partner des Aston Martin Red Bull Racing Formel-1-Teams. Zudem ist die Marke seit 2016 auch offizieller Motorpartner des Teams, und der Rennwagen, den Aston Martin Red Bull in der aktuellen Saison fährt, trägt den offiziellen Namen Aston Martin Red Bull Racing-TAG Heuer RB14.

Da die Ziehung direkt am Hauptplatz erfolgt, muss der Gewinner direkt vor Ort sein, andernfalls wird der Gewinn weiterverlost!

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen eine TAG Heuer Uhr im Wert von €1.400 im Zuge der Formel 1-Aktion in Graz! Der Gewinner wird vor Ort gezogen! Wann: 27.06.2018 um ca. 16 Uhr Wo: Hauptplatz, Graz WICHTIG! DER GEWINNER MUSS BEI DER ZIEHUNG VOR ORT SEIN, ANSONSTEN WIRD DER GEWINN WEITERGEGEBEN. Teilnahmeschluss: 26. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.