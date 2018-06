Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Peter Gradischnigg

Führungen bei Kerzenlicht!

Eine Besonderheit Eggenbergs ist die Möglichkeit, barocke Räume auch bei barockem Licht erleben zu können. Da die Prunkräume über das gesamte 19. Jahrhundert nicht bewohnt waren, hat sich hier seit 1770 nur wenig verändert. Das gibt uns heute die einmalige Gelegenheit, an ausgewählten Abenden des Jahres die Appartements bei jenem Licht zu erleben, in dem sie geschaffen und genutzt wurden, eine ganz besondere Zeitreise, die seltene Einblicke in eine heute verlorene Welt ermöglicht, eine luxuriöse Bühne, die nur wenige betreten durften.

Die Kerzenlichtführungen sind meist innerhalb von wenigen Sekunden restlos ausverkauft, dennoch hat die Kleine Zeitung eine exklusive Führung für ihre VTC-Mitglieder bekommen. Mit etwas Glück sind auch Sie dabei!

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 12x2 Karten für eine exklusive Kerzenlichtführung durch das Schloss Eggenberg! Wann: 27.07.2018 Beginn: 21:30 Uhr Ort: Schloss Eggenberg Teilnahmeschluss: 17. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.