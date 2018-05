Facebook

Mitspielen und gewinnen! © TEDx Klagenfurt

Im Jahr 2013 wurde die TEDx zum ersten Mal in Klagenfurt durchgeführt, seitdem hat sie sich zu einem Fixpunkt in der Kärntner Event-Landschaft entwickelt. TED steht für Technologie, Entertainment und Design und ist eine Veranstaltung, bei der sich einen Tag lang alles um Ideen dreht – Ideen, die es wert sind, mit anderen und in aller Welt geteilt zu werden, Ideen, die die Welt verändern. Die sechste Auflage der englischsprachigen Ideenkonferenz dreht sich voll und ganz um das Thema „Trust“, also Vertrauen.

Weitere Informationen unter: www.tedxklagenfurt.com

Im Rahmen der TEDx verlosen wir zwei besondere Tickets: Gewinnen Sie zwei Plätze für das Speakers Dinner am 15. Juni im Koschuta-Haus und lernen Sie die Sprecher vorab und hautnah kennen. Außerdem erhalten Sie freien Eintritt zur TEDx Konferenz am 16. Juni inklusive Shuttle-Service zur Messearena.

MEIN V%RTEIL: Verlost werden 1x2 Plätze für das Speakers Dinner am 15. Juni 2018 und freien Eintritt für die TEDx Konferenz am 16. Juni 2018 inkl. Shuttle-Service! Speakers-Dinner Wann: Freitag, 15.06.2018 Beginn: ab 18 Uhr Ort: Koschuta-Haus, Zell TEDx Wann: Samstag, 16.05.2018 Beginn: ab 9 Uhr Ort: Messearena Klagenfurt Teilnahmeschluss: 12. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.