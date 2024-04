Film, Poesie und Kunst erleben!

Unter dem Leitsatz „Kunst und Kultur für alle!“ findet von 01.–05.05.2024 ein besonderes Jubiläum des Film- und Kunstfestivals Cinema Talks im Schubertkino in Graz statt. Cinema Talks ermöglicht es, Filme für alle zugänglich zu gestalten und die Bühne zur Diskussion zu öffnen.

Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den Movieslam am 01.05. und den Regionalblock am 04.05., presented by Kleine Zeitung. Im beliebten Movieslam werden Kurzfilme direkt vom Publikum wie bei einem Poetry Slam bewertet und beim Regionalblock liegt der Fokus auf der heimischen Kurzfilmszene und hier werden Nachwuchstalente aus Österreich präsentiert.

Mehr Informationen zum Festival und dem Programm finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 23. April 2024