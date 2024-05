Erlebnisregion Graz- Kulinarik mit Herz und Hauben

In der Marktgemeinde Ligist – mitten in der Lipizzanerheimat und am Beginn der Schilcherweinstraße – ist wahrlich der Genuss zu Hause. Hier wird aufgetischt in typischen Gaststätten und Buschenschänken, aber auch in feinen Restaurants wie dem „Wörgötter“ – von Gault Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet. Küchenchef Florian Wörgötter vereint in einem Lokal bodenständige Wirtshausküche mit gehobener Gastronomie. Während auf der Wirtshauskarte einfache und gute österreichische Klassiker mit besonderem Charme zu finden sind, kann man sich freitags und samstags beim Fine-Dining-Überraschungsmenü auf eine kreative kulinarische Geschmacksreise begeben. Klingt großartig und schmeckt auch so!