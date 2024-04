„Frühere Verhältnisse“, eine Verwechslungskomödie, die die Absurdität und Heuchelei der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts durch humorvolle Charaktere und Missverständnisse persifliert, ist eine der beliebtesten und am häufigsten gespielten Possen Nestroys. Das Stadttheater Klagenfurt kombiniert es mit einem zweiten bekannten Einakter Nestroys, der ebenfalls späten Posse „Häuptling Abendwind“: Menschenfressende, „edle“ Wilde treffen sich zu einem Festmahl, bei dem ihnen ein fataler Fehler unterläuft. In Form einer Satire wird der Fortschrittsglaube der kultivierten, aber nationalistischen Völker an den Pranger gestellt.

Mit Dominique Schnizer inszeniert nicht nur ein erfolgreicher Nestroy-Regisseur, sondern auch ein Klagenfurt-Heimkehrer, der hier schon Tschechow und Jonke in Szene gesetzt hat. Zum hochkarätigen Ensemble gehören Gerti Drassl, Gerald Votava, Christoph F. Krutzler, Magda Kropiunig und Rudi Widerhofer. „Ein vom Publikum heftig beklatschter Abend mit Tempo und pointiertem Witz“, so Kleine-Zeitung-Kulturredakteurin Marianne Fischer.

Weitere Informationen zum Stück finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 18. April 2024