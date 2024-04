Geschichten wachsen lassen

Im Rahmen des Austrian International Storytelling Festivals wird zum 37. Mal die Kunst des Geschichtenerzählens gefeiert. Von 11. - 26. Mai erwartet Sie in Graz, Bad Radkersburg, Bruck an der Mur und - neu - Weiz, die volle Storytelling-Bandbreite.

Lange Nacht der Geschichten: Seit 36 Jahren der Festivalklassiker und auch 2024 darf sie nicht fehlen: Die „Lange Nacht der Geschichten“, der Galaabend für Erwachsene. Von klassischen Erzähler und Erzählerinnen bis Tanz & Schatten, Pantomime, Akrobatik und Musik, ist alles dabei. Am 11. Mai im Kunsthaus Weiz, 18. Mai im Schauspielhaus Graz, 24. Mai im Stadtsaal Bruck an der Mur sowie 25. Mai im Zehnerhaus in Bad Radkersburg.

Als Familien-Highlight lädt das “Fest der Fantasie” bei freiem Eintritt zum Träumen und Verweilen ein. Freuen Sie sich im Rahmen von Graz Erzählt auf frischen Festivalwind freuen: „Story to Grow“ – inspirierende Geschichten aus dem Leben, die “Klangklamm”, ein Klangerlebnis in der Kesselfallklamm oder der „Märchenlunch” bei Vom Hügel inmitten der Natur. Geschichtenbäume.

Um einzigartige Erzählungen miteinander zu teilen, benötigt es nicht immer eine Bühne. Manchmal reicht ein kleiner Baum, um große Geschichten aufblühen zu lassen. Die Kunstinstallation im öffentlichen Raum “Geschichtenbäume” von 25. April bis 20. Mai am Tummelplatz in Graz sowie an weiteren Festivalstandorten.

Teilnahmeschluss: 30. April 2024