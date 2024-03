Das Festival des österreichischen Films bietet vom 4. bis 9. April zum 27. Mal in Graz eine große Bandbreite an Spiel-, Dokumentar- und Kurfilmen sowie Innovativen Filmen, sowohl im Wettbewerb als auch in den Spezialschienen. Insgesamt werden 195 Filmproduktionen zu sehen sein, davon 84 als Österreich- oder Weltpremieren. Und auch abseits der Leinwände ist die Diagonale mit einem vielfältigen Rahmenprogramm präsent!

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 2. April 2024