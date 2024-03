Tauch ein ins Glück!

Die milden Temperaturen wecken in vielen von uns bereits die Vorfreude auf endlose Sommertage, klares Wasser und strahlenden Sonnenschein. Zum Glück liegt das Gute so nah, denn der Schwarzlsee hat alles, was es braucht, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Umgeben von malerischer Natur wird hier viel geboten: nachweislich ausgezeichnete Wasserqualität (lt. Ages), großzügige Liegewiesen, ein eigener FKK-Bereich, eine tolle Gastronomie und spannende Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie. Ob Schwimmen, Sonnenbaden, Wassersport oder einfach nur Entspannen – hier ist für jeden etwas dabei.

Und das Beste: Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung können den Freizeitspaß jetzt zum Nulltarif genießen. Denn mit ein bisschen Glück können Sie eines von 17 Saisonpaketen für den Schwarzlsee gewinnen. Inkludiert sind zwei Saisonkarten und ein Kfz-Parkticket. Alle Informationen zum Gewinnspiel finden Sie nachstehend. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, hat ab 30. März die Möglichkeit, sich um nur 89 Euro eine Saisonkarte zu sichern.

Mit dem Bus zum See. Der Schwarzlsee liegt nur sieben Kilometer von Graz entfernt und ist mit dem Auto im Nu zu erreichen. Auch wer kein Auto besitzt, braucht auf den Spaß nicht verzichten, denn dank der Bus-Verbindung mit 869-Fahrten pro Woche erreichen Sie Ihr Ziel ganz bequem.

Weitere Informationen zu den Saisonkarten und mehr finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 15. April 2024