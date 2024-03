Start in die Weinsaison - Präsentation des Steirischen Weines am 3. April in Graz

Trocken, duftig, saftig, mineralisch-würzig, elegant und mit Substanz – so präsentieren sich die Weine aus der Steiermark. Am 3. April 2024 haben Weinliebhaber:innen die einzigartige Möglichkeit an diesem Nachmittag DAC-Gebietsweine des Jahrgangs 2023, DAC-Ortsweine und DAC-Riedenweine (Anm: Jahrgang 2023 als Fassproben) sowie auch reifere Jahrgänge von rund 120 Steirischen Winzer:innen zu verkosten. Jeder Betrieb hat bis zu 8 Weine vorbereitet. Das ergibt einen wunderbar repräsentativen Querschnitt an Weinen zum Probieren. Mehr Infos: www.steiermark.wine/events

Anlässlich der Präsentation des Steirischen Weines verlosen wir 3x 3 Flaschen Steirischer Wein.

Teilnahmeschluss: 10. April 2024