Bald gibt’s von der Kleinen Zeitung wieder was auf die Ohren! Und zwar was Cooles.

Nach dem fulminanten Auftakt vergangenes Jahr ist es 2024 wieder so weit: das Kleine Zeitung Podcast Festival geht in die zweite Runde! Am 13. April geben Soufflierende, Schauspielende und Musizierende ihre Bühne im Schauspielhaus Graz her und überlassen die Location den Stars der heimischen Podcast-Szene. Live verwandelt sich das Schauspielhaus in ein Studio für die Podcasts der Kleinen Zeitung und jene der hochkarätigen Gäste.

Vorgeschmack? Unter anderem true crime mit dem Kleine Zeitung Podcast „delikt“, Feminismus mit „fair & female“, Gesellschafts(kritik) mit „WTF America“ oder Satire mit „Maurer & Cik“ und „Abgestaubt“ – Podcast by Kleine Zeitung. Und wir haben natürlich auch wieder hochkarätige „friends of the brand“ mit dabei, wie den Podcast-Senkrechtstarter „Schwarz & Rubey“, „Lunch Break Stories“, die female Comedians Malarina und Julia Brandner und viele mehr.

Weitere Informationen finden Sie hier

Teilnahmeschluss: 2. April 2024