Werden und Vergehen gehören zusammen

Unter dem Motto „Lebenskreise“ findet das Osterfestival PSALM von 24. März bis 1. April 2024 statt und nimmt all die wiederkehrenden Kräfte der Natur in den Blick, die zur Osterzeit kulminieren. Die Jahreszeiten spielen dabei natürlich eine große Rolle, aber eben auch die Planeten, der Mond und die an ihn gebundenen Gezeiten wie der weibliche Zyklus, der die Möglichkeit des Lebens öffnet, das wiederum den Tod unabdingbar in sich trägt. Was könnte besser zu den Tagen um Karfreitag und Ostern passen, als Musik, die sich dem zyklischen Wesen unserer Welt widmet, in ihm aufgeht oder sich ihm entgegenstemmt.

Gewinnspiel

Wir verlosen 25x2 Tickets für „An den Mond“ mit Musik von Johann Sebastian Bach, Sergei Rachmaninow (Sonata Nr. 2 in b), Claude Debussy (Clair de Lune), Franz Liszt (Réminiscences de Norma), Oscar Peterson (Duke Ellington Medley/Back to Indiana) u. a., Kristina Miller, Klavier.

Wann: Ostermontag, 1. April 2024, 19 Uhr

Wo: Helmut List Halle

Teilnahmeschluss: 27. März 2024