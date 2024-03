Von 4. bis 9. April ist Graz wieder Filmhauptstadt. Die 27. Diagonale zeigt auch 2024 einen Mix aus neuen und altbewährten Programminhalten.

Die Diagonale – Festival des österreichischen Films ist ein alljährlicher Höhepunkt des heimischen Filmschaffens und Treffpunkt für Filmbegeisterte. Vom 4. bis 9. April 2024 findet das Festival erstmalig unter der Leitung des neuen Intendant:innen-Duos Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar statt. Auch dieses Jahr gilt es, sich an der Vielfalt des österreichischen Kinos quer durch alle Gattungen und ästhetischen Stile zu begeistern und verschiedensten Grazer Schauplätze mit Programmpunkten rund um die österreichische Filmlandschaft zu erleben. Die sorgfältig kuratierte und akzentuierte Filmauswahl ermöglicht es den Besucher:innen, sich von etablierten Größen bis hin zu aufstrebenden Talenten der österreichischen Filmszene inspirieren zu lassen. Das gesamte Programm der Diagonale ’24 wird am 21. März veröffentlicht. Der Ticketverkauf startet am 22. März. Filmfans können sich auf einige Neuerungen freuen. So werden auch dieses Jahr Österreichs höchstdotierte Filmpreise durch eine internationale Jury verliehen, daneben bieten die neue Festivalschiene „Position“ den Blick auf herausragende Filmemacher:innen im Rahmen von Werkschauen. „Filmgeschichte“ zeigt filmhistorische Specials und die neue Veranstaltungsreihe „Forum“ bietet Raum für Gespräche und Diskussionsveranstaltungen.

Teilnahmeschluss: 2. April 2024